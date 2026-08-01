25岁内地女冒特务调查员索保证金被捕 涉4宗案骗款近$300万

25岁内地女子冒充「特务调查人员」，以虚假协警工作证，令受害人以为自己犯案堕入骗局，警方经调查后，拘捕一名持有双程证的25岁中国籍无业女子，她涉嫌与4宗以「以欺骗手段取得财产」骗案有关，涉案总金额约港币294万元。

跨部门联合调查 锁定目标迅即拘捕

葵青警区重案组高级督察伍颖欣讲述案情时表示，警方于7月24四日接获一名受害人报案，指接获自称内地执法人员的陌生来电，诬陷其涉及内地犯罪活动。受害人急于还其清白，遂听从骗徒指示每日汇报行踪，更与一名冒充「特务调查人员」的女子会面并签署所谓的保密协议。骗徒随后要求受害人缴交保证金，受害人分开约十次将资金转账至指定的银行户口。事后经警方反诈骗协调中心主动介入调查并通知，受害人方知受骗。

翻查闭路电视 检获虚假证件及设备

接报后，新界南总区情报组与葵青警区刑事部迅速展开联合调查。警方透过「慧眼计划」翻查大量闭路电视纪录，成功锁定嫌疑人身分，并于7月30日在油麻地将该名25岁中国籍女子拘捕。警方在被捕人的住所内检获一张虚假的协警工作证，以及一台相信用作制作相关虚假工作证件及文件的列印机。警方相信案件属于集团式运作，被捕女子仅为犯罪集团的其中一名成员。

深入追查连锁案件 及时阻止市民转账

葵青警区刑事部作进一步深入调查后，发现被捕女子同时涉及另外多宗同类型骗案，并成功联络到另外三名受害人。其中一名受害人早前已于沙田报案，损失金额达港币63万元；至于其余两名受害人原本未有察觉自己受骗，幸得警方及时介入与阻止，成功拦截了即将进行的金钱交易与转账，避免了进一步的财产损失。

剖析骗徒作案手法 警方呼吁提高警惕

伍颖欣高级督察指出，被捕女子在案中扮演「特务调查人员」角色，借由展示虚假文件及证件以获取受害人信任，令其相信自己确实涉及内地刑事罪行。同时，骗徒逼使受害人签署虚假保密协议，压制其向外界透露案情，借此降低受害人向外求助的机会。警方借此机会向公众呼吁，无论是内地或本地执法机关，均绝不会要求市民进行任何现金交收、转账或汇款。市民如怀疑遇骗，应立即致电防骗易热线18222查询。警方强调对诈骗行为绝不容忍，「以欺骗手段取得财产」属严重罪行，一经定罪最高可被判监禁十年，市民切勿以身试法。