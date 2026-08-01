警破三合会非法收债集团 骨干成员年轻化 拘捕57人年仅14岁男童上门淋红油

警方为针对三合会操控的非法收债活动，今年7月展开反三合会及非法收债专项行动，成功瓦解一个活跃于全港的非法收债集团，并同步破获一个卖淫场所、一个毒窟及三个非法赌博场所。行动累计拘捕57名男女，年龄介乎14岁至70岁，当中部分人有三合会背景。警方注意到非法收债集团骨干成员有年轻化趋势，有年仅17岁青少年已成骨干成员，年轻人除被招揽加入行动组外，更被不法分子游说担任「招揽者」，利用自身渠道接触更多想揾快钱的青少年。警方在行动中截获一名仅14岁本地男童，并在其身上搜出一樽红油及一个铁莲花，用作收债。

锐眼计划锁定收债集团 揭发招揽青少年做收数手

秀茂坪警区反三合会行动组督察杜鑫磊详细简报行动细节时指出，警区刑事部经深入调查、情报分析及透过「锐眼计划」翻查大量闭路电视片段后，成功锁定一个由三合会操纵的非法收债集团。调查发现，该集团透过通讯软件及日常社交场合，专门招揽渴望「揾快钱」的青少年参与非法收债。骨干成员在网上群组及不法分子介绍下接洽收债订单后，会利用自己管理的通讯群组，以500元至800元不等的报酬，将收债工作外判给预先招揽的年轻人，其常见收债手段包括上门淋红油、打电话及透过社交通讯软体发送讯息进行刑事恐吓。

埋伏行动截获14岁男童 循线追查连环拘捕主脑及骨干

警方于7月13日在秀茂坪邨展开埋伏行动，当场截获一名14岁本地男童，并在其身上搜出一樽红油及一个铁莲花。随即以「管有任何物品意图摧毁或损坏财产」及「管有违禁武器」罪名将其拘捕。探员随后深入调查，锁定该集团主脑、两名骨干成员及两名行动组成员，年龄介乎15岁至18岁，并于7月13日至14日将他们拘捕，涉嫌「串谋刑事毁坏」及「刑事毁坏」，怀疑与区内三宗刑事毁坏案有关。警方持续追查下，于7月22日至28日期间再拘捕一名内地男子、六名本地男子及三名本地女子，年龄介乎18岁至58岁，涉嫌「刑事毁坏」及「刑事恐吓」，涉及区内另外十宗同类案件。

打击黑帮经济命脉 跨部门联合行动扫荡五个非法场所

杜鑫磊督察补充，警方注意到非法收债集团骨干成员有年轻化趋势，年轻人除被招揽加入行动组外，更会被不法分子游说担任「招揽者」，利用自身渠道接触更多想揾快钱的青少年。此外，涉案三合会派系除经营非法收债外，亦营运多个非法场所作为主要收入来源。为彻底切断其经济命脉，秀茂坪警区动员反三合会行动组、重案组、情报组、特别职务队及杂项调查队，于7月28日至30日展开联合行动。

行动中除对相关娱乐场所进行查牌外，亦一举破获一个卖淫场所、一个毒窟及三个非法赌博场所，共拘捕41人，包括18名本地男子、6名内地男子、14名本地女子以及3名内地女子，年龄介乎19岁至70岁，涉嫌经营卖淫场所、经营毒窟、贩毒、吸毒及经营或参与非法赌博等罪名。行动中，警方检获5.56克既怀疑可卡因、3.54克既怀疑冰毒、23粒怀疑依托米脂，冰壶、电子烟烟机、四部钓鱼机、六张电动麻雀台、两张德州朴克台、现金约4万元以及面值约8万元的筹码。经警方调查显示，该5个非法场所每月总营利可高达100万元。

警方相信，今次行动已经成功重创该个三合会派系收入来源。行动仍在进行中，警方会继续采取高调执法及情报主导策略，全力打击三合会及其相关的非法活动。

警方严正呼吁青少年切勿以身试法 家长应密切留意子女行踪

秀茂坪警区刑事总督察钟文龄最后做出三项严正呼吁。她提醒青少年切勿因贪图快钱而挺而走险，被犯罪集团利用参与收数，有被捕人替犯罪集团用自己个人资料去登记电话卡，用作追数及刑事恐吓用途。她强调，刑事恐吓及刑事毁坏属于极严重的罪行，一经定罪最高可分别被判监5年及10年。同时，警方呼吁家长多加留意子女的日常行踪、交友情况及是否有突然暴增的异常消费，若发现问题应尽早介入及教导子女正确价值观，避免子女成为黑帮犯罪工具。最后，警方重申根据《赌博条例》，经营非法赌博场所及在内赌博均属严重犯罪，最高可分别被判处罚款500万元及监禁7年，或罚款5万元及监禁9个月，市民切勿以身试法。