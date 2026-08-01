荃湾店舖沦淫窦 警拘5男女

警方表示，荃湾警区特别职务队人员根据情报及经深入调查后，昨日（31日）下午在区内进行打击卖淫场所行动，突击搜查位于川龙街的一间店舖，成功捣破一个怀疑卖淫场所，行动中一共拘捕5名男女，并检获一批证物。

行动中，人员在涉案店舖内检获一批怀疑作卖淫用途的证物，包括按摩床、床单、大量避孕套、润滑剂、按摩油及毛巾等。警方于现场拘捕1名本地男子及4名女子。

被捕人当中，有3名年龄介乎46岁至48岁的本地女子，涉嫌「管理卖淫场所」、「协助管理卖淫场所」及「聘用非法劳工」；一名55岁本地男子则涉嫌「协助管理卖淫场所」。另外，一名36岁内地女子涉嫌「违反逗留条件」及「协助管理卖淫场所」被捕。据了解，该名涉案内地女子是持双程证来港。所有被捕男女现正被扣留调查。

警方强调，根据香港法例第200章《刑事罪行条例》第139条《经营卖淫场所》，任何人将任何处所、船只或地方经营作卖淫场所；或管理或协助管理，或以其他方式掌管或控制经营作卖淫场所的处所、船只或地方，即属违法，一经定罪，最高刑罚可被判处监禁10年，市民切勿以身试法。