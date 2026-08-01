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元朗公路疑路陷酿电单车自炒 南亚裔铁骑士倒地伤 货柜车停下挡车获网民激赞

突发
更新时间：05:46 2026-08-01 HKT
发布时间：05:46 2026-08-01 HKT

元朗公路昨晚（31日）发生怀疑因路陷引致的交通意外。一名33岁南亚裔男子驾驶电单车沿元朗公路往元朗方向行驶，驶至榄口村对开时，怀疑因路面出现轻微凹陷，电单车突失控翻侧，男铁骑士倒地受伤，清醒送往屯门医院治理。警方正调查意外原因。

事发于昨晚约7时，从网上片段可见，涉事电单车于车祸后滑行至慢线位置，而铁骑士则倒卧于中线，现场交通挤塞。后方一辆货柜车停在中线位置，车后亦有数名人士站于路肩，相信是其他途经司机下车协助。

据了解，33岁铁骑士倒卧路面，身体多处受伤，一度无法起身。救援人员接报赶至现场，经初步治理后，证实伤者一直保持清醒，其后由救护车送往屯门医院接受治疗。

从网上片段可见，涉事电单车于车祸后滑行至慢线位置，而铁骑士则倒卧于中线，现场交通挤塞。FB@尽在元朗<<元朗区交通>>群组
从网上片段可见，涉事电单车于车祸后滑行至慢线位置，而铁骑士则倒卧于中线，现场交通挤塞。FB@尽在元朗<<元朗区交通>>群组
货柜车司机主动把货车停在中线，「帮手顶喺中线」，避免后方车辆直接驶向伤者。FB@尽在元朗<<元朗区交通>>群组
货柜车司机主动把货车停在中线，「帮手顶喺中线」，避免后方车辆直接驶向伤者。FB@尽在元朗<<元朗区交通>>群组
货柜车司机主动把货车停在中线，「帮手顶喺中线」，避免后方车辆直接驶向伤者。FB@尽在元朗<<元朗区交通>>群组
货柜车司机主动把货车停在中线，「帮手顶喺中线」，避免后方车辆直接驶向伤者。FB@尽在元朗<<元朗区交通>>群组

运输署事后公布，受事故影响，元朗公路近榄口村往屯门方向部分行车线一度封闭，现场交通繁忙。

拍片司机表示，由于「𠮶人瞓喺地下」，货柜车司机主动把货车停在中线，「帮手顶喺中线」，避免后方车辆直接驶向伤者，因此现场只剩下快线可供车辆通行。

有网民赞扬货柜车司机临危不乱，认为其做法有效保护伤者，避免发生二次交通意外，纷纷留言表示：「好人有好报」、「好人一世平安」、「呢位司机值得一赞」、「如果冇部货柜车挡住，后果真系不堪设想」。

翻查资料，元朗公路近榄口村一带近月因道路工程及交通安排，部分路段曾实施临时交通措施，而政府亦正推展元朗公路扩阔工程，以提升道路容量。

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