海关破跨境运毒案 机场截获$80万大麻花 拘两内地男

香港海关昨日（31日）在香港国际机场侦破一宗跨境贩毒案件，检获共重约3.9公斤的怀疑大麻花，估计总市值约80万元，行动中拘捕两名内地男子。

两男分别由杭州及曼谷抵港 寄舱行李藏大麻花

涉案的两名内地男子分别为28岁及23岁。案情指，该名28岁男子从浙江杭州飞抵本港，另一名23岁男子则由泰国曼谷抵港。海关人员在机场为该名28岁男子进行清关检查作业时，在其随身行李内搜出该批重约3.9公斤的怀疑大麻花，估计市值约80万元，关员遂即场将他拘捕。

关员经深入调查及情报分析后，相信另一名同日抵港的23岁内地男子亦与案件有关，随即将他一并拘捕。案件目前仍在调查中。

海关重申，会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，并透过情报分析，加强打击各类贩运毒品活动，以确保有效打击跨境贩毒。

海关同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动；切勿接受任何人士聘请或委托，携带受管制物品进出香港，更切勿在未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送物品。根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款500万元及终身监禁。