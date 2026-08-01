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82岁妇携私烟罗湖入境 保释期间再犯被判囚10周

突发
更新时间：01:39 2026-08-01 HKT
发布时间：01:39 2026-08-01 HKT

一名82岁本地老妇半个月内两度经罗湖管制站入境香港时，遭海关人员截获，在其个人行李内合共搜出3,181支未完税香烟，涉嫌违反《应课税品条例》，周五（31日）于粉岭裁判法院被判处监禁共10星期，以及罚款2,000元。

保释期间再犯 半月内两度被捕

案情指，海关人员首先于今年7月5日，在罗湖管制站截查该名82岁抵港本地女子，在其个人行李内检获1,600支未完税香烟。她即场被捕，随后被落案起诉并获准保释候审。

一名82岁本地老妇半个月内两度经罗湖管制站入境香港时，遭海关人员截获。海关图片
一名82岁本地老妇半个月内两度经罗湖管制站入境香港时，遭海关人员截获。海关图片

讵料该名女子在保释期间，于7月24日再次经罗湖管制站入境本港。关员在其个人行李内，再搜出1,581支未完税香烟，遂将她再次拘捕及落案起诉。两次行动中，海关合共检获3,181支私烟，估计总市值约1.3万元，应课税值约10,500元。

海关欢迎判刑 重申私烟属严重罪行

海关对法院的判刑表示欢迎，指出监禁刑罚具有相当的阻吓作用，并充分反映出相关罪行的严重性。

海关再次提醒市民，根据《应课税品条例》，香烟属于应课税品。任何人若非法进口、处理、管有、售卖或购买未完税香烟，均属违法行为，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年，市民切勿以身试法。

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