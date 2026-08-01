大围私家车天桥底突自焚 司机及时逃生避一劫

大围发生汽车火警意外。昨日（31日）傍晚约6时50分，一辆私家车沿美辉街往翠景花园方向行驶，当途经美辉街行人天桥底近美田路休憩处时，车头突然冒出浓烟。33岁林姓男司机察觉有异，随即将车停下并及时下车逃生，随即报案求助，未几全车便陷入一片火海。

网上影片直击 车头车顶陷入火海

消防接报到场，随即拖喉进行灌救，很快将火势完全扑熄。经初步调查后，相信是车内电线短路肇祸，起火原因并无可疑，事件中幸无人受伤。

根据网上流传的影片显示，涉事私家车停靠在天桥下方的马路上，车尾门打开，车辆一直打着「死火灯」。当时车头及车顶位置火势极为猛烈，狂喷大量黑烟，车底亦见火光熊熊，场面相当惊险。火警发生期间，仍有其他车辆在旁边慢速驶过。警方随后封锁现场部分路段，以待相关部门清理现场及拖走涉事焚毁车辆。