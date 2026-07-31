九龙湾稻香卡式炉爆炸｜机电署：锅具过大覆盖气瓶箱盖 致炉火热力反射肇祸

九龙湾德福广场的稻香酒楼昨日（30日）晚上发生卡式石油气炉爆炸意外，现场一片凌乱，气罐严重损毁仅剩樽身，餐具亦遭波及碎裂，幸未有酿成严重伤亡。机电署表示，意外发生后派员到场调查，发现火锅用的锅具过大，覆盖气瓶的部分箱盖，导致炉火热力被反射至气瓶，造成气瓶过热爆裂的主要原因。

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从网上流传的照片可见，涉事餐枱上摆放了一煲鸳鸯边炉锅，卡式石油气炉的气罐位置严重损毁、保护盖被冲力炸至飞脱。Threads@wanglokto

旁边的石油气罐更受损严重仅余瓶身，樽颈以上部分不知所终。Threads@wanglokto

机电署续指涉事的手提卡式石油气炉及卡式石油气瓶，均为署方批准型号，炉具亦按《气体安全条例》要求附有「GU」标志，呼吁食肆负责人和市民在使用手提卡式石油气炉时，不应使用超过手提卡式石油气炉炉面的锅具，以免导致卡式石油气瓶过热，而且不应平排使用两个手提卡式石油气炉，需确保使用手提卡式石油气炉时有足够的通风，安装及卸除卡式石油气瓶时，远离火焰及热源及购买和使用经机电工程署批准并附有「GU」标志的卡式石油气炉。

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事件发生在德福广场稻香分店。Threads@wanglokto

事件发生于昨晚10时许，警方接获报案，指于德福广场稻香分店内有卡式石油气炉起火并发生爆炸。消防接报抵达现场，当时现场已无烟无火，经调查后确认事件中无人受伤。根据受影响食客在社交平台的帖文，现场有职员发现桌上的卡式石油气炉发出异样的漏气声，随即呼唤同伴到场处理，未几卡式炉便突发猛烈爆炸，空气弥漫着浓烈的烧焦味，有食客惊魂未定。