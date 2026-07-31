警方「东九快乐明天-提亮Up2U」计划今启动 助青年发掘潜能建立正向价值观

东九龙总区联同「东九快乐明天委员会」今日（31日）在东九龙总区总部举行「东九快乐明天 - 提亮Up2U (Project Light-Up)」计划启动礼，为未来半年的多元化活动揭开序幕。活动吸引逾100名来自东九龙区的中学生参与，旨在协助他们发掘潜能，规划未来，点亮自己，照亮前路。

「提亮Up2U」计划为期半年，内容丰富，涵盖科技、体育、文化及职业规划等多个领域。学员将有机会参观全港最新的将军澳海水化淡厂，了解本港水资源科技；体验匹克球及水上活动等户外挑战；并走进解放军驻港部队展览中心，增广见闻。在每一个活动入面，也会有相关专业人员出来讲解加入相关行业的方法，令学生们可以提早思考准备将来的职业道路。

为启发参加者对另类行业的认识，计划亦安排他们到访赛马会骑术学校，探索见习骑师的成长路；并深入邵氏创意中心，感受电影工业的创意脉搏。此外，计划特设Reels短片创作大赛，鼓励学员发挥创意，并提供职场体验机会，让学员为未来事业发展作好准备。

启动礼当日，大会特别安排「职场Ready Go」环节，让学生透过角色扮演游戏，初步构思个人生涯规划蓝图。东九龙总区指挥官谢翠恩及东九快乐明天委员会主席朱俊豪亦亲临主礼，并致辞鼓励学员在计划中积极探索，发掘自身闪光点，不但要「提亮」自己，更要将正能量传递给身边的人。

活动另一亮点是以沉浸式剧场形式参观东九龙总区总部，参加者近距离接触警队不同单位的装备，并透过沉浸式体验警察日常工作及处理案件，增加对警务工作的了解及兴趣。东九龙总区期望透过是次活动，将防罪防骗的意识植根于青少年心中，共同建立安全社区。警队将继续与社区各界合作，透过多元化平台陪伴青年成长，培育他们成为主动积极、具备正向价值观及社会责任感的新一代。