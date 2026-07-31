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警葵青打击行人违法过马路及使用电动单车 拘5男女发22张传票

突发
更新时间：19:50 2026-07-31 HKT
发布时间：19:50 2026-07-31 HKT

葵青警区在7月22日至31日，进行代号「铁镖」的行动，透过宣传教育与执法，提升市民的安全意识，打击行人违法过马路及非法使用电动可移动工具（即电动单车）等行为。

行动中，葵青警区联同新界南总区交通部，利用无人机配合地面人员调配，在区内展开巡逻及执法行动。人员共拘捕4名本地男子和1名本地女子，年龄介乎45至64岁，涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「驾驶未有登记及未持牌车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」、「驾驶电单车时没有戴上认可防护头盔」及「于行人路上驾驶」，并扣查5辆涉案电动可移动工具。此外，针对行人及单车违例事项，发出共22张传票，分别为「行人不遵守交通灯号过马路」及「行人路上踏单车」。

另外，葵青警区及新界南总区交通部道路安全组联同相关部门人员，与一众葵青区区议员和关爱队成员在区内向市民宣传，以提高驾驶者及行人的道路安全意识。

警方拘捕5名男女。
警方拘捕5名男女。
葵青警区透过宣传教育与执法，提升市民的安全意识，打击行人违法过马路及非法使用电动可移动工具等行为。
葵青警区透过宣传教育与执法，提升市民的安全意识，打击行人违法过马路及非法使用电动可移动工具等行为。
警方与一众葵青区区议员和关爱队成员在区内向市民宣传，以提高驾驶者及行人的道路安全意识。
警方与一众葵青区区议员和关爱队成员在区内向市民宣传，以提高驾驶者及行人的道路安全意识。
葵青警区联同新界南总区交通部，利用无人机配合地面人员调配，在区内展开巡逻及执法行动。
葵青警区联同新界南总区交通部，利用无人机配合地面人员调配，在区内展开巡逻及执法行动。
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