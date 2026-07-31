31岁男为揾快钱无牌揸私家车 载伪基站发逾6000条钓鱼短讯 16人中招失30万

警方近期发现WhatsApp帐户骑劫骗案显著上升，骗徒藉钓鱼短讯窃取登入资料，再冒充受害人向亲友诈骗金钱。经深入调查，警方锁定一个本地诈骗集团，并拘捕两名男子。警方指其中一名被捕男子没有驾驶执照，疑因贪图「揾快钱」而被犯罪集团所招揽，驾驶私家车四处游走，使用车上「伪基站」发送钓鱼短讯，令至少16人中招损失30万元，其中最大一宗的损失大约5万元。

警方表示今年1月至6月期间共接获1613宗WhatsApp帐户骑劫骗案，平均每月超过260宗，每月平均损失金额超过2100万，较去年同期每月大约100宗，升幅超过1.6倍。

警方进行深入调查及情报分析，发现当中部分案件是由海外骗徒利用短讯代理商大量发送钓鱼短讯，引诱市民点击虚假连结，从而窃取WhatsApp帐户名称及配对代码，进行跨境诈骗。同时警方主动与通讯办及电讯商进行情报交流，发现有本地诈骗集团利用「伪基站」干扰信号，强行将附近手机讯号降级至2G网络，再透过2G频谱向市民发送钓鱼短讯。

警方网络安全及科技罪案调查科科技罪案组总督察陈丽如（左）及高级督察卢震纲（右）交代案情。

驾驶私家车四处游走 车上「伪基站」发逾6000条钓鱼短讯

网罪科人员透过情报搜集及分析，昨日（30日）于将军澳成功锁定一名本地男子，他当时驾驶车辆在区内四处游走，使用车上「伪基站」发送钓鱼短讯。人员即时采取行动，以涉嫌「串谋诈骗」拘捕该名31岁男子，并在其私家车内检获一套正在运作中的「伪基站」设备及一部操作手机。

警方根据初步数码法理鉴证，显示该设备已成功发送超过6000条钓鱼短讯，短讯内容伪装成WhatsApp官方通知，声称帐户违规即将被注销，并附上假冒的官方网站连结，令受害人信以为真，点击连结后被引导至一个外观与真实WhatsApp页面相似的假冒网站。假网站会要求受害人输入自己的电话号码，并指示将8位数配对代码输入到自己手机的WhatsApp上，令受害人的WhatsApp帐户连结至骗徒装置，导致其帐户被骑劫。

受害人年龄29至71岁 有文员、医护及退休人士

警方指被捕男子怀疑本周初起开始活跃，利用车上伪基站于多区发放钓鱼短讯，至今已涉及16宗案件，受害人损失总共超过30万港元。警方调查得知，该名被捕男子透过中间人介绍，继而被犯罪集团招募，主要负责驾驶车辆及操作设备，但他从未与集团成员亲身会面，每次收取数千元报酬。据了解，受害人的年龄介乎29至71岁，报称文员、医护人员及退休人士，最大一宗的损失大约5万元。

另外，警方搜查车辆期间检获一批怀疑危险药物，包括26克怀疑可卡因、67克怀疑氯胺酮、363克怀疑大麻，其后再在被捕男子居住的单位内共检获约104克怀疑可卡因、43克怀疑大麻及一批怀疑毒品包装工具，包括电子磅及大量透明可再封胶袋等。行动中，检获的毒品总市值约18万港元。

涉案车辆登记车主同被捕

网罪科高级督察卢震纲表示，该名男子驾驶车辆时并未持有相关驾驶执照，遂以涉嫌「串谋诈骗」、「贩运危险药物」、「无牌驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」罪被警方拘捕。此外，警方亦以「串谋诈骗」罪拘捕涉案车辆的43岁男登记车主。他们现正被扣留调查，案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。

警方续称被捕的31岁男子受犯罪集团招募，以为自己只负责驾驶车辆及操作设备，角色轻微，但任何参与串谋诈骗的行为，不论担当任何岗位，一经定罪同样需面对严重法律后果，最高可被判处监禁14年，切勿贪图「揾快钱」而被犯罪集团利用。

警：手机切换至2G或收到可疑连结短讯 切勿点击

警方提醒市民，若发现手机突切换至2G模式或收到含可疑连结的短讯，切勿点击。如有疑问，应向相关机构查证，或使用「防骗视伏App」评估风险。基于「伪基站」是利用2G频谱发出简讯，为避免收到相关的钓鱼讯息，市民可以考虑直接关闭手机中的2G讯号接收功能。此外，市民亦可以加强WhatsApp安全设定，启用双重认证功能，减少被骑劫风险。

