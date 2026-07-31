红雨下屯门公路现水浸 积水涌入巴士车厢 网民：条屯公河好壮观

夏季天气不稳，与广阔低压槽相关的强雷雨区，天文台今日（31日）先后发出红色及黄色暴雨警告，其中本港部份地区出现水浸情况。有网民指巴士沿屯门公路出九龙期间，至大榄附近时犹如坐「滑浪飞船」，经过积水时溅起大量水花，甚至指屯门公路已变成「屯公河」。

根据网上片段所见，屯门公路出九龙近大榄出现水浸情况，有车辆驶经积水时，溅起大量水花，其后有积水从巴士车门涌入车厢导致局部水浸，另有片段见到数名工人忙于在路边忙于清理渠道。有网民笑言：「感觉好似坐紧快艇咁」、「条屯公河好壮观」。

渠务署：确认3宗水浸报告 已完成处理

渠务署于社交平台「下水水」发文表示，天文台今日于上午11时05分发出红色暴雨警告信号。渠务署紧急事故控制中心即时于上午11时05分启动，并派遣超过90队紧急应变队伍处理水浸报告，重复巡查全港约240个因淤塞而容易水浸地点。

截至下午3时，渠务署共确认3宗水浸报告，分别位于南丫岛榕树湾大街、屯门公路往九龙方向（近大榄）及薄扶林道（近心光学校），经渠务署及路政署紧急应变队伍的努力下，所有水浸个案已经于1至2小时内完成处理，而受水浸影响的道路亦已回复正常运作。