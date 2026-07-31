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警屯门严打非法电动可移动工具拘63人 推8种非华裔语言宣传横额

突发
更新时间：16:57 2026-07-31 HKT
发布时间：16:57 2026-07-31 HKT

非法电动可移动工具乱驾问题备受市民关注，屯门警区于7月共拘捕63人涉嫌「驾驶未有登记车辆」、「在行人路上驾驶电单车」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用汽车」及「驾驶时没有戴上认可防护头盔」，所有被捕人已获准保释候查，须于8月下旬向警方报到。

警方指不少非华裔居民对本港有关电动可移动工具法例认识不足，遂推出全港首创、同时载有八种非华裔语言的道路安全宣传横额。除中文及英文之外，横额纳入印尼语、印地语、尼泊尔语、旁遮普语、他加禄语、泰语、乌尔都语及越南语，希望透过多元语言资讯，直接向区内少数族裔社群讲解法例要求，避免他们误堕法网。

警方续指电动可移动工具欠缺安全认证，经常在行人路、马路高速穿插，极易引发碰撞意外，同时亦暗藏电池火警危机。根据《道路交通条例》（第374章），电动可移动工具被界定为机动车辆，如未有完成登记及领牌，不得于道路、行人路使用。任何人驾驶未领牌车辆，初犯一经定罪最高可被判罚款5,000元及监禁3个月；若同时涉及没有第三者保险等其他控罪，刑罚将更高。

屯门警区认为执法与宣传教育并重，是打击相关违法行动的方针。除持续路面巡查、不定时执法拘捕违规人士外，将透过多语宣传，打破语言隔膜，确保不同种族居民同样接收清晰法律资讯，提升守法意识。警方呼吁所有市民，切勿心存侥幸非法使用电动可移动工具，避免以身试法。

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