警冚深水埗钓鱼机赌档拘56人 揭犯罪集团「包住宿」聘内地人来港协助经营

警方一连4日展开反三合会执法行动，以「串谋经营赌博场所」、「赌博场所内赌博」及「串谋洗黑钱」等罪拘捕56名男女，年龄介乎21至76岁。警方指犯罪集团将深水埗区的旧楼单位改装成钓鱼机赌档，又提供宿舍，以招揽内地人来港协助经营赌博场所。不法分子为减少在警方执法行动中的金钱损失，更会利用傀儡银行户口在赌博场所内收受赌注，避免现金交易。

深水埗警区刑事总督察黄泳洪指，为响应粤港澳三地雷霆2026的反罪恶行动，深水埗警区刑事部由7月27日开始一连四日展开反三合会行动，打击一个活跃于区内经营非法赌博场所的三合会团伙，堵截其收入来源。

警方留意到一个三合会团伙在深水埗区内的旧楼单位添置俗称钓鱼机的赌博游戏机，将单位改装成赌博场所，以经营非法赌博活动。不法分子为减少在警方执法行动中的金钱损失，会利用傀儡银行户口在赌博场所内收受赌注，避免现金交易。同时，犯罪团伙亦会招揽内地人来港协助经营赌博场所，并用现金提取犯罪得益。

经过情报收集及深入调查，警方识别出涉案傀儡户口，并进行财富调查，发现傀儡户口在过去一年清洗高达1600万港元的犯罪得益。警方亦在情报分析后掌握团伙操控的赌博场所位置、提供予内地人士的宿舍及储存赌博游戏机的仓库。

警方在7月27日进行突击搜查，共捣破5个深水埗区内的非法赌博场所、3个位于旺角区的员工宿舍及1个在元朗区的赌博游戏机储存仓库。行动中，警方共拘捕56人（43男13女），年龄介乎21至76岁，当中有18人持双程证、1人为持行街纸的外籍人士，其余为本地人。

今次拘捕的人士中，包括2名集团主脑、5名骨干成员、12名被犯罪团伙从内地招募来港的人士、傀儡户口持有人、非法赌博场所的赌档负责人及埋赌客，涉嫌「串谋处理已知道或有合理理由相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪，」（俗称「洗黑钱」）、「串谋经营赌博场所」、以及「赌博场所内赌博」，部份人有三合会嘅背景。警方指其中一名集团主脑及傀儡户口持有人已被落案起诉，并且正在还押，至于非法赌博场所的负责人及大部份相关赌客亦已被落案起诉。

警方在行动中检获超过26万元现金、多部赌博游戏机及主机板、傀儡户口银行咭、一批读卡器、赌博积分卡、非法赌博场所有关的租约及相关文件等。

