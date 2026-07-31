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资深保险女从业员堕网恋 经「男友」介绍投资专家 半年间遭呃走逾$2,600万

突发
更新时间：14:57 2026-07-31 HKT
发布时间：14:57 2026-07-31 HKT

过去一周（7月24至30日），警方共接获25宗涉及网恋的投资骗案，总损失金额近 $7,000 万港元 ！其中一宗为一名五旬保险从业员，上年经朋友介绍一名女子表示想与事主商谈保险事宜，对方以不熟悉保险为由，介绍女事主予一名自称从事汽车买卖的「Uncle」跟进，并以WhatsApp联络。这名「Uncle」于 WhatsApp 谈吐「风流儒雅」，向女事主嘘寒问暖。不久，两人发展为网恋情侣。

「Uncle」又不时宣称精于投资，向受害人介绍加密货币，诱使女事主下载一个加密货币投资平台App，其后进一步介绍声称是「平台老板」的专家与事主做朋友，主动帮事主打理电子钱包。

出于信任及高回报诱惑，半年间女事主于香港不同地区，亲手将合共逾$400万港元现金交予骗徒同党，更多次转账合共近$2,200 万港元至多个由骗徒提供的不同傀儡户口。直至上月，见假平台App帐面显示获利已超过 800%。事主要求提现被拒，网恋对象与「专家」瞬间集体失联，最终损失逾$2,600万港元。

警方提醒市民，即使具备专业金融背景，亦可能因情感破防而中招。警方呼吁将有关讯息转发给身边朋友，提高防范意识。

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