大屿山食肆去年灭火筒爆裂伤人 揭注册消防装置承办商涉造假文书 62岁男子被捕

消防处与警方就一宗灭火筒爆炸伤人及涉嫌伪造证书的案件举行联合简报会。事源于去年大屿山一间食肆发生灭火筒爆炸并导致一名女子受伤，经消防处深入调查后，揭发有注册承办商疑在未有亲身检查的情况下，签发灭火筒状况良好的虚假证明书。涉案的62岁男承办商已被警方以涉嫌「制造虚假文书」罪拘捕，现正保释候查。

消防处署理助理消防区长（消防工程合规）蔡列邦(图左)及深水埗警区刑事调查队第五队督察吕泽钧交代案情。杨伟亨摄

消防处署理助理消防区长（消防工程合规）蔡列邦。

灭火筒严重锈蚀爆裂 承办商涉签发虚假证书

消防处署理助理消防区长（消防工程合规）蔡列邦指出，事件发生在2025年9月7日，大屿山一间食肆内一支9公升水剂灭火筒突然爆裂，导致一名女士受伤。消防人员到场调查时，发现涉事灭火筒的樽身有严重锈蚀情况。进一步调查揭发，一名注册消防装置承办商曾于同年2月，声称为该灭火筒进行过年检，并向食肆负责人及消防处提交了一份消防装置及设备证书（FS251），声称该灭火筒状况良好且符合要求。然而，消防处怀疑该名承办商根本没有亲身到场进行检查，属有意图地发出虚假及误导性证书，由于事态严重并导致市民受伤，处方随即将案件转介警方作刑事调查。

警方接手刑事调查 拘六旬男承办商

深水埗警区刑事调查队第五队督察吕泽钧表示，警方在今年初接获消防处转介后高度重视案件，随即展开深入搜证。调查确认涉事人并未真正前往相关食肆进行年度检查却提交伪造纪录。锁定目标后，警方于2026年7月29日在深水埗区，拘捕该名62岁的本地男注册承办商。被捕男子目前正保释候查，案件交由深水埗警区刑事部及消防处继续跟进。警方重申，制造虚假文书属严重罪行，意图诱使他人接受该文书为真文书并致使他人不利，一经定罪，最高可被判处十四年监禁。

消防处严惩不良操守 推进修例及电子化监管

对于涉事承办商罔顾市民安全的不当行为，蔡列邦强调消防处绝不姑息，并已将个案转交消防装置承办商纪律委员会跟进。委员会拥有权力对违规承办商作出暂时停牌甚至永久除牌的处分。

被问及为何事件在爆炸后才被揭发，是否抽查系统或有失误。蔡列邦回应指消防处对不同来源和类别的证书都有抽查，每年大约收到30万份证书。处方不断优化方法，例如从7月起由纸本提交，转为要求承办商用电子方式提交，相信能做得更好。

由于此案因有人受伤才发现证书为伪冒的，会否考虑日后提交证书时需附上亲身到场的证明（如相片）。蔡列邦强调消防处一直有对承办商发出的证书进行检查，在过去一年也有将发出虚假证书的承办商送上法庭或纪律委员会，有承办商因此被停牌。处方不排除将来会要求提交更多证明。

至于有否巡查同一涉案承办商负责的其他消防装置，以及有否采取相应措施。蔡列邦回应指消防处有风险为本的抽查机制，如发现承办商有其他不法行为或发出虚假证书，会依法处理及转介纪律委员会。

对于涉案承办商有否为其他处所发出类似的虚假证书，以及消防处会否检讨或优化现行证书的监管或抽查机制。蔡列邦指消防处一直有进行检查，并正积极进行修例工作，希望提高刑罚及加强阻吓性，以保障市民生命财产。