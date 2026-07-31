尖沙咀伤人│油尖反黑组高调巡查娱乐场所 带走一名欠交罚款男子
更新时间：11:40 2026-07-31 HKT
发布时间：11:40 2026-07-31 HKT
发布时间：11:40 2026-07-31 HKT
尖沙咀夜场发生凶杀案，本周日（26日），黑帮胜和「左口」和「伟健」人马在金马伦道26号金垒商业中心楼上酒吧消遣期间，涉嫌围殴一名32岁姓杨男子致头部重创毙命，引起全城哗然。今（31日）晨10时许，油尖警区反黑组、重案组连同军装警员，到柯士甸路7-9号一商业大厦卡拉OK查牌，其间发现一名纹身汉没有交罚款，被带走调查，料相关行动持续。
相关新闻 : 尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
相关报道：尖沙咀伤人｜警拘7男女 据悉胜和「左口」在逃 伤者续危殆两度开脑抢救
最Hit
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
2026-07-29 17:15 HKT
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
2026-07-30 09:46 HKT
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
2026-07-30 11:45 HKT