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尖沙咀伤人│油尖反黑组高调巡查娱乐场所 带走一名欠交罚款男子

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更新时间：11:40 2026-07-31 HKT
发布时间：11:40 2026-07-31 HKT

尖沙咀夜场发生凶杀案，本周日（26日），黑帮胜和「左口」和「伟健」人马在金马伦道26号金垒商业中心楼上酒吧消遣期间，涉嫌围殴一名32岁姓杨男子致头部重创毙命，引起全城哗然。今（31日）晨10时许，油尖警区反黑组、重案组连同军装警员，到柯士甸路7-9号一商业大厦卡拉OK查牌，其间发现一名纹身汉没有交罚款，被带走调查，料相关行动持续。

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