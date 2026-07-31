尖沙咀谋杀│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕

尖沙咀金马伦道一间楼上酒吧，32岁姓杨男商人于周日（7月26日）遭7至8人围殴，脑部重创，在深切治疗部留医6日，延至今日（31日 ）凌晨2时54分最终不治，警方将案件改列谋杀。警方前日(29日）警方已拘捕4男3女（24至26岁），涉嫌「意图伤人」及「协助罪犯」，部分有黑社会背景。其中被捕的33岁男子将改被暂控一项「谋杀」罪，而另一名37岁男子已被暂控一项「协助罪犯」罪，案件改于今日下午在九龙城裁判法院提堂。另外4名被捕人已获准保释候查，分别须于八月下旬向警方报到。

西九龙总区刑事部人员于29日在落马洲再拘捕两名分别29岁及30岁尼泊尔男子，涉嫌伤人。他们现正被扣留调查。此案至今累计共9人落网。警方仍通缉涉案的胜和「左口」和「伟健」归案。警方稍后将安排为死者进行验尸，以确定其死因。任何人如目睹案件发生或有资料提供，请致电3661 8361与调查人员联络。

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死者姓杨（Issac），在美容业界深耕多年，人称是「美容界魔法师」。不少朋友把悲伤化作文字，在网上替他抱不平：「大好青年被多人打至濒死状态。天下最大的愤恨是无能为力，什么都做不了」。

Issac离世消息传出后，亦有朋友网上留言：「世界唔应该系咁，社会唔应该系咁，性本恶，所以有d 人系唔可以放过佢，善良正直的issac 一路好走，你既一切，世上都存在记忆。」

早前，Issac不少朋友把悲伤化作文字，在网上替他抱不平，有人写道：「大好青年被多人打至濒死状态。天下最大的愤恨是无能为力，什么都做不了」，坚信「人在做，天在看」。其好友又指会继承Issac：「我会借你的故事继续发声，提醒每一个青年商界及每一个商会组织保持善良，有人封我口，我就用眼睛凝视你，有人毁我的眼及至肉体，那我的灵魂也与你同在。」

翻查资料，Issac是美容业界的营销顾问兼导师，他创立生意顾问公司，协助多间美容院经营，当中不少扭亏为盈，因此被称为「美容界魔法师」。他经常在其社交平台教授营销手法，例如「美容院行销最大错误」等。Issac接受传媒访问时透露，自己大学毕业于英国、主修广告与管理专业，曾担任职业运动员。年轻时他曾从事广告业，之后转投美容产业逾10年，其后亦将营销经验带入餐饮业，3年内开了9间餐厅。

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另外，早前被捕的33岁男子将被暂控一项「谋杀」罪，而另一名37岁男子已被暂控一项「协助罪犯」罪，案件将于今日（31日）下午在九龙城裁判法院提堂。另一名41岁男子早前已被暂控一项「协助罪犯」罪，案件已于昨日（30日）在九龙城裁判法院提堂。

事发现场大厦。杨伟亨摄

事发的Club Revel今日未开始营业，暂未见有探员到场。杨伟亨摄

事发的Club Revel今日未开始营业，暂未见有探员到场。杨伟亨摄

据了解，事发当日，胜和「左口」和「伟健」率领门生，在金马伦道26号金垒商业中心某楼上酒吧消遣，杨坐在隔离枱，其间疑「眼超超」问题发生争执，杨被10多人狂殴重伤昏迷，凶徒逞凶后四散，杨由救护车送院抢救。他头骨爆裂脑出血、胸部肋骨断裂及爆肺，延至今日凌晨不治。

2021年9月，「左口」在元朗西菁街举办寿宴，「亚视一姐」阿仪担任嘉宾。

翻查资料，「左口」活跃于佐敦，胜和前坐馆「子腾」的门生，属佐敦胜和「惹火」人物，他喜欢蒲吧，曾牵涉多宗酒吧冲突案。2020年，他手下在尖沙咀酒吧因点歌问题与「新义安」人马发生争执及掌掴事件，引发双方在棉登径一带持械混战。

2021年，他手下在尖沙咀诺士佛台一间酒吧与新义安成员因醉酒发生碰撞，双方随后在金巴利道街头聚众殴斗。2025年，「左口」人马与新义安再度因为在尖沙咀酒吧消遣时「眼啤啤」及争执，召集20多人带同武器到金巴利道一间楼上吧「晒马」引发激斗。