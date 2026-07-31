葵涌邨公共运输交汇处 九巴转弯先撞的士再撞墙 女途人跌伤、10岁儿受惊

葵涌发生惊险交通意外。今日（31日）凌晨零时许，一名32岁连姓女子带同其10岁儿子乘搭的士，前往葵涌邨公共运输交汇处，并于商场出入口对开下车。岂料两人正准备步行进入商场之际，一辆九巴刚好驶离总站，在转弯时疑因角度太大失控，车头猛烈撞向该辆的士车尾，随后再冲前撞向商场出入口约5米高的外墙，现场传出巨响。

巴士双层挡风玻璃全爆 两司机通过酒精测试

事件中，连女怀疑受撞击波及顿失平衡跌倒，导致腰部及脚部受伤；其10岁儿子则被突飞而至的车辆碎片弹中，幸未有受伤，惟当场受到极大惊吓。救护人员接报赶至，母子二人均保持清醒，由救护车送往玛嘉烈医院接受治理及详细检查。

网上图片可见，九巴车头撞到商场出入口约5米高的外墙后，上下层挡风玻㻙碎裂。FB@马路的事讨论区

网上图片可见，九巴车头贴在商场出入口约5米高的外墙上。FB@马路的事讨论区

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警方随后封锁现场调查车祸原因。涉事的57岁姚姓九巴车长及42岁张姓的士司机均在现场协助调查，两人均顺利通过酒精呼气测试。据了解，涉事九巴为来往港铁乌溪沙站及葵涌邨的40X号线。

有网民于同日凌晨约2时许途经现场并拍摄到涉事巴士的损毁状况。根据网上流传的照片可见，该辆九巴车头贴近商场外墙，车头上层及下层的挡风玻璃均告大面积破裂，车头的路线显示牌亦告损毁，地面散落大量玻璃碎片及车辆零部件，场面狼藉。警方目前正就巴士转弯轨迹及事故具体成因展开深入调查。