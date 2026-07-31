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米埔鹿尾村货仓三级大火冒浓烟 消防出动灭火机械人 6小时后被救熄

突发
更新时间：06:13 2026-07-31 HKT
发布时间：06:13 2026-07-31 HKT

元朗米埔今日（31日）凌晨发生三级火警。现场为米埔鹿尾村一间占地约八千呎的铁皮货仓，凌晨3时38分，两名市民途经上址时发现货仓突然冒烟起火，火势迅速蔓延，随即报警求助。

由于现场为一间木头货仓，存放大量木材，火势猛烈，现场冒出大量浓烟，远处亦清晰可见。消防员经评估后，于今晨4时53分将火警升为三级，以增派人手及装备到场支援，包括出动灭火机械人。火警于今日上午10时06六分大致被救熄。火警中没有伤亡。

现场救援人员出动3条喉及派出3队烟帽队，分多路深入火场进行全力灌救，并密切监视周边环境，防止火势进一步蔓延至附近村屋或相连设施。火警中未接获有人受伤的报告，亦暂无需疏散附近居民。

现场所见，有约十人自行疏散到村口暂避。

火警起因及是否有危险品置于仓内，仍有待消防将火势完全扑灭后作进一步调查。

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