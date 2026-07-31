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海关机场一日两破入境毒品案 寄舱行李藏K仔大麻花 值790万元拘两男女

突发
更新时间：01:10 2026-07-31 HKT
发布时间：01:10 2026-07-31 HKT

香港海关昨日（30日）在香港国际机场接连侦破两宗入境旅客贩毒案件，合共检获约18公斤怀疑氯胺酮（俗称「K仔」）及约3公斤怀疑大麻花，总估计市值约790万元。行动中，海关拘捕一名本地女子及一名外籍男子。

瑞士飞抵港女子 寄舱行李藏730万元K仔

首宗案件中，海关人员在机场为一名从瑞士苏黎世飞抵本港的35岁本地女子进行清关检查作业。关员在其寄舱行李箱内，发现重约18公斤的怀疑氯胺酮，估计市值高达730万元，海关随即将该名女子拘捕。

案中检获的大麻花。海关图片
案中检获的大麻花。海关图片

泰国抵港马来西亚男 藏3公斤大麻花

第二宗案件则涉及一名27岁的马来西亚籍男旅客，他于同日从泰国曼谷飞抵本港。海关人员进行清关时，在其寄舱行李内搜出重约3公斤的怀疑大麻花，估计市值约60万元，遂即场将其拘捕。

两宗案件目前仍在深入调查中。海关重申，会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，并呼吁市民切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动。

根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款500万元及终身监禁。

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