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德福广场稻香卡式炉突爆开 罐头飞脱满枱狼藉 消防到场无人伤

突发
更新时间：00:46 2026-07-31 HKT
发布时间：00:46 2026-07-31 HKT

九龙湾食肆惊传卡式石油气炉爆炸意外。周四（30日）晚上10时许，警方与消防接获食客报案，指于德福广场稻香分店内有卡式石油气炉起火并发生爆炸。消防接报抵达现场，当时现场已无烟无火，经调查后确认事件中无人受伤。

职员发现漏气即爆 食客惊呼「以为伊拉克打到嚟」

据受影响食客于社交平台发贴指出，事发时正在该分店打边炉，期间有职员疑发现桌上的卡式石油气炉发出异样的漏气声，随即呼唤同伴到场处理，讵料话音未落，卡式炉便突发猛烈爆炸。现场传出巨响并弥漫着浓烈的烧焦气味，有食客惊魂未定，直言突如其来的爆裂声「唔知以为伊拉克打到嚟」。

从网上流传的照片可见，涉事餐枱上摆放了一煲鸳鸯边炉锅，卡式石油气炉的气罐位置严重损毁、保护盖被冲力炸至飞脱。Threads@wanglokto
从网上流传的照片可见，涉事餐枱上摆放了一煲鸳鸯边炉锅，卡式石油气炉的气罐位置严重损毁、保护盖被冲力炸至飞脱。Threads@wanglokto
事件发生在德福广场稻香分店。Threads@wanglokto
事件发生在德福广场稻香分店。Threads@wanglokto
旁边的石油气罐更受损严重仅余瓶身，樽颈以上部分不知所终。Threads@wanglokto
旁边的石油气罐更受损严重仅余瓶身，樽颈以上部分不知所终。Threads@wanglokto

从网上流传的照片可见，涉事餐枱上摆放了一煲鸳鸯边炉锅，卡式石油气炉的气罐位置严重损毁、保护盖被冲力炸至飞脱。旁边的石油气罐更受损严重仅余瓶身，樽颈以上部分不知所终，枱面上狼藉一片，场面相当惊险。涉事卡式石油气炉及气罐的牌子与型号仍有待相关部门进一步调查。

昔日亦有同类事故 平排使用或致过热爆裂

卡式石油气炉爆炸事故过去亦曾发生。2023年，616牛肉火锅专门店湾仔分店曾发生同类严重意外，当时店内两个使用中的卡式石油气炉突然发生猛烈爆炸，气罐当场被爆裂撕开，炉头更弹飞落地，导致三名食客不幸被「炸伤」送院。

机电工程署当年调查后指出，事故原因系两个卡式石油气炉过于贴近、平排使用不当，引致石油气罐过热爆裂。当局当时亦揭发涉事炉具并无「GU」标志，即未获机电署批准在香港使用。

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