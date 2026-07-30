警方油麻地及旺角放蛇 票控两白牌车司机

西九龙总区交通部执行及管制组特遣队，周四（7月30日）派员打击「白牌车」）行动。行动中，人员乔装乘客并透过网上平台租用两辆私家车，分别前往油麻地及旺角。当车辆抵达目的地时，因涉案的车辆均没有有效的出租汽车许可证，两名分别65岁及45岁的本地男司机涉嫌「非法驾驶汽车作出租或载客取酬用途」，警方将票控两名司机，有关车辆已被扣查作进一步检验。

其中一部涉案白牌车。

根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款一万元及监禁六个月，再次干犯则可处罚二万五千元及监禁十二个月。

警方亦作出呼吁，市民出行时应选择合法的公共交通工具，如果搭乘相关车辆的用途是非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均会失去应有的保障。

