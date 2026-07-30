大埔电单车疑避切线车自炒 七人车驶至辗毙铁骑士 司机涉危驾被捕

大埔吐露港公路往九龙方向近运头塘邨发生夺命车祸。事发于今日（7月30日）晚上7时许，一部电单车疑为避切线车失控自炒，铁骑士倒地，其后一部七人车驶至，疑收掣不及，辗过该名铁骑士，重创昏迷。救护员接报赶至，将39岁姓高铁骑士送往大埔那打素医院，可惜抢救后不治。警方经初步调查后，54岁姓郑七人车司机涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕，现正被扣留调查。新界北总区交通部特别调查队正跟进调查案件。任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 3800与调查人员联络。

网上流传事发后片段，可见铁骑士于快线倒地，附近途经驾驶者停车，协助报警及打死火灯指示其他车辆。现场所见，肇事七人车右边车头受损，挂有两地车牌，车身贴有区徽以及一间工程公司电话号码，消息指该车并非政府车辆；另外车头乘客位放有一罐啤酒，未知是否与案有关。

至于电单车挨撞后滑行，距离伤者倒地位置有约百米，车身有燃油外漏，警方用木糠处理油污；另外附近地面遗留相信是死者的鞋履。

现场消息指，当时电单车沿快线行驶，突然前方有车辆切入线，电单车急煞收慢，铁骑士倒地。此时七人车驶至收掣不及辗过铁骑士。目前警方正追查切线私家车下落。事故期间现场部份行车线封闭，交通繁忙。