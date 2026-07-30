Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔两车互撼铁骑士送院不治 肇事七人车司机被捕 车头摆有啤酒

突发
更新时间：21:45 2026-07-30 HKT
发布时间：21:45 2026-07-30 HKT

大埔吐露港公路往九龙方向近运头塘邨发生夺命车祸。事发于今日（7月30日）晚上7时许，一部七人车与一部电单车相撞，铁骑士登时倒地重创昏迷。救护员接报赶至，将铁骑士送往大埔那打素医院，可惜抢救后不治。警方经初步调查后，将七人车司机拘捕，目前案件仍在调查。

网上流传事发后片段，可见铁骑士于快线倒地，附近途经驾驶者停车，协助报警及打死火灯指示其他车辆。现场所见，肇事七人车右边车头受损，其挂有两地车牌，车身贴有区徽以及一间工程公司电话号码，消息指该车并非政府车辆；另外车头乘客位放有一罐啤酒，未知是否与案有关。

至于电单车挨撞后滑行至七人车数十米外，倒地漏油，警方用木糠处理油污；另外附近地面遗留相信是死者的鞋履。

现场消息指，当时电单车沿快线行驶，突然前方有车辆切入线，电单车急煞收慢，七人车收掣不及撞向电单车，导致意外，目前警方正追查切线私家车下落。事故期间现场部份行车线封闭，交通繁忙。

最Hit
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
01:58
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
影视圈
6小时前
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
01:09
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
社会
12小时前
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
影视圈
1小时前
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
时事热话
10小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
01:04
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
影视圈
2026-07-29 16:30 HKT
嘟八达通拎回赠！消费满$100即赚$3现金奖赏 简单2步领取教学
嘟八达通拎回赠！消费满$100即赚$3现金奖赏 简单2步领取教学
生活百科
10小时前
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
饮食
3小时前
庄思华抢先胞妹庄思明办喜事 与未婚夫Jonathan订婚画面曝光 曾恋告东尼儿子
庄思华抢先胞妹庄思明办喜事 与未婚夫Jonathan订婚画面曝光 曾恋告东尼儿子
影视圈
5小时前
熊本地震︱专家揭「S级」警戒或再有7.3级强震 福冈成另一高风险区域
熊本地震︱专家揭「S级」警戒或再有7.3级强震 福冈成另一高风险区域
即时国际
4小时前