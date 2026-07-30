屯门爆水管｜水务署完成抢修 4屋苑食水供应傍晚6时起陆续恢复

屯门青山公路近屯兴路周二（7月28日）起有地盘内食水管爆裂，水务署经抢修再发现新漏点，导致怡峰园、显发邨、恒顺园及冠峰园供水断断续续受影响。至今日（7月30日）水务署在社交平台表示，经工程团队抢修，紧急水管维修工程已完成，上述屋苑食水供应已于今日下午6时起陆续恢复正常。

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水务署续指，事故中署方动员约70人，于受影响屋苑附近设立超过10个临时供水点，协助市民取水；并调派2架水车及超过30个水箱，以确保临时供水充足；署方的「供水特攻队」亦动员向有需要的居民主动送上樽装水；停水期间，仅有零星住户需要到临时供水点取水。水务署感谢屯门民政处、房屋署、区议员及屋苑管理处的协调，使维修工程可以顺利完成，亦感谢受影响市民的体谅。

房委会则在社交平台提到，房屋署就短时间内两次停水，迅速启动应急部署，联同地区关爱队持续为受影响的显发邨居民提供有力的支援，包括派发樽装水及协助运送食水到有需要的单位等。房署亦协调水务署增加邨内的临时食水水箱数目，由4个增至13个，以及派驻一辆水车无间断供应食水，力求将暂停供水的影响减至最低。

今日恢复供水时，屋邨办事处职员及工程人员，随即检视显发楼地下及天台水缸水质，并清洗大厦的供水喉管沙隔，确保水质清澈后，才启动水泵将水输送至天台水缸，显发邨现已全面恢复正常供水。房署对各部门坚守岗位、议员和关爱队通力协作，以及街坊停水期间的体谅，表示感谢。

显发邨有居民取水。FB：房委会

水务署提醒，由于水管内的食水在恢复供水时有机会含有较多空气而形成大量气泡，个别用户的用水在恢复供水初期可能呈奶白色或出现稍为混浊的情况，此乃正常现象。署方建议用户先移除水龙头隔筛，并持续开启水龙头数分钟，待水质回复清澈再装回隔筛。另外，用户可以让食水在容器中静止一会，待气泡消散后，食水便会回复清澈。

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