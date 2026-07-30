黄竹坑地盘被盗7万元建材 包括电线保险丝 警方调查

黄竹坑香叶道11号一地盘，今日（7月30日）下午1时许警方接获职员报案，指发现上址有一批建筑材料不翼而飞，怀疑被人盗去。警员接报到场，经初步点算，相信上址有39捆电线及一批保险丝被人盗去，共值约7.7万元。

目前案件被列作「地盘盗窃」，交由西区警区刑事调查队第一队跟进，暂未有人被捕。