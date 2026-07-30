尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事

尖沙咀伤人案更多细节曝光！32岁姓杨男子（洋名Issac）于本周六（25日）参加一名男性友人生日派对，前往金马伦道楼上酒吧庆生，至周日（26日）凌晨零时，Issac余兴未尽，与数人留下再饮，其间与邻枱黑帮和胜和人马发生争执，被人围殴头部重创昏迷，事隔五日，目前伤势仍然危殆。其友人透露，Issac头部受伤最严重，整个头部肿胀，颅内压极高，部分脑干已死亡，他促请警方尽快把凶徒绳之于法，零容忍黑社会。

该朋友对《星岛头条》表示，Issac出事后曾到医院探望他，当时他仍然昏迷，只见Issac头部右上角及脸部肿胀，靠仪器呼吸，医生表示，Issac脑出血严重，颅内压很高，部分脑干已死亡。据他所知，Issac至今一直昏迷，日前四肢已发胀，情况未敢乐观：「最危险系星期日同前日，差啲救唔番」。

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他表示，案发酒吧是一间「蛊惑仔」酒吧，Issac甚少光顾，因一名男友人生日，他获邀出席，生日派对于上周六（25日）晚上7时举行，30多人参加，没有包场，场内尚有其他顾客，至晚上10时开始陆续散去，Issac意犹未尽，与数名朋友留下畅饮。

至周日（26日）凌晨零时，八号风球仍生效期间，Issac被人围殴昏迷，该朋友表示，当时陪伴Issac饮酒还有数人，出事时一哄而散，其后折返赫见Issac已倒地昏迷，头部渗血，于是报警。

他指出，Issac喜欢饮酒，但甚少饮醉，当时带点微醉，初步得知Issac可能与人发生争执，被人围殴打伤，「咁小事，几乎打死人，班黑社会恶成咁」、「好想警察拉晒班衰人，还Issac一个公道」。

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他与Issac同是篮球爱好者，数年前在比赛相遇，当时只属点头之交，直至其后参加一些做生意的课程，才与Issac成为好友：「佢个人好正面开心，好玩得，但好有本事，年青有为，又肯帮人」。

此外，Issac人缘好，近日不断有朋友在网上替他抱不平及打气：「Issac，一个阳光、善良、充满潜力的年轻人…… ，这不仅是一宗令人心碎的事件，更是对我们整个社会的严厉警示暴力，可以毫无理由地降临在任何人身上，任何时间，任何地点」。

亦有朋友则写上：「我记得…… 你点样帮差点破产的公司转亏为盈，唔系一间，系几百间公司」。另一朋友非常同情Issac遭遇：「大家要了解脑干死亡，其实即系死咗㗎啦，身体一切所有基本运作，所有嘢都系靠脑干，脑死亡之后身体净系靠医疗仪器勉强继续，但佢已经永远失去灵魂」。