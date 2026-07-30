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周一鸣率警队代表团访韩 签署谅解备忘录加强合作

突发
更新时间：15:07 2026-07-30 HKT
发布时间：15:07 2026-07-30 HKT

警务处处长周一鸣于7月28日及29日率领警队代表团访问韩国首尔，拜访当地多个警察单位，并与韩国国家警察厅签署谅解备忘录，深化策略伙伴关系，加强双方在打击跨境罪案及专业培训方面的合作。

代表团于7月28日到访韩国国家警察厅人力资源发展学院及韩国国立警察大学，了解韩国警方在警务人员培训、领导发展及专业教育方面的最新发展，并就人才培育及现代警政管理交流经验。

代表团于7月29日与韩国国家警察厅代理厅长俞在成会面，就共同关注的执法议题交换意见，并探讨进一步深化合作的机会。会后，周一鸣与俞在成分别代表香港警务处与韩国国家警察厅签署谅解备忘录，建立合作框架，加强打击跨境罪案，包括毒品、人口贩运、网络罪案及洗黑钱，并促进情报交流、能力建设及专业培训，进一步提升双方应对区域及国际犯罪挑战的能力。

香港警务处早于2015年已经与韩国国家警察厅签订谅解备忘录，其后在包括反诈骗、大型活动管理、警务能力建设等多方面展开紧密合作。是次签署新一份协议标志着双方锐意就应对新型犯罪趋势进行更深入协作，不但强化两地治安及灭罪能力，同时利用各自的伙伴网络为亚太地区执法合作搭建更广阔的平台。

 

 

 

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