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屯门爆水管｜水务署发现新漏点 维修遇高复杂度挑战　争取晚上7时前恢复食水

突发
更新时间：13:14 2026-07-30 HKT
发布时间：13:14 2026-07-30 HKT

屯门青山公路近富发里一地盘于前日（28日）爆食水管，影响怡峰园、显发邨、恒顺园及冠峰园等屋苑，昨日（29日）曾暂时恢复供水，惟水务署因发现新漏点，昨晚11时再次暂停供水维修。水务署于Facebook专页「滴惜仔」指出，由于维修工作面对「高复杂度」的挑战，需要较长时间确定漏点位置及进行水管维修，争取今（30日）晚7时前完成工程并陆续恢复食水供应。署方已加强临时食水供应安排，包括共派出2架水车、超过30个水箱，以及派出供水特攻队派发樽装水。

水务署表示，由于维修工作面对「高复杂度」的挑战，需要较长时间确定漏点位置及进行水管维修。
水务署表示，由于维修工作面对「高复杂度」的挑战，需要较长时间确定漏点位置及进行水管维修。

水务署工程团队已评估暂停维修工作、临时恢复供水再于晚间停水进行维修的可能性，但由于挖掘工程已展开，临时恢复供水有机会引致大量食水从漏点涌上地面， 对附近道路及附近市民造成影响，故继续进行及完成维修工程是最审慎的方案。

水务署正全力进行抢修，除非遇上特别的工程困难，如恶劣天气影响等，水务署争取于今日(30日)晚上约7时前完成工程并陆续恢复食水供应，主要涉及怡峰园、显发邨、恒顺园及冠峰园四个屋苑的住户。

水务署派出水车方便市民取水。
水务署派出水车方便市民取水。

昨晚的工程安排在晚间非繁忙用水时段进行，而水务署工程人员亦与房屋署及相关屋苑管理处紧密联系，提醒屋苑预先为大厦水箱储水。在停水期间，大部分住户家中水龙头的食水供应仍可应付需要，据水务署观察，昨晚及今早仅有零星住户需要到临时水箱取水。

随着工程持续，大厦水箱的储水可能会逐渐用尽。为此，水务署已加强临时食水供应安排，包括共派出2架水车、超过30个水箱，以及派出供水特攻队派发樽装水。鉴于日间外出市民较多，预计实际用水需求相对较少。水务署期望在以上各项安排下，能将工程对市民的影响减至最低。

水务署向受影响居民派樽装水。
水务署向受影响居民派樽装水。

水务署会继续提供临时供水点并密切监察其状况，确保有足够的临时食水供应，直至用户的食水供应恢复正常。

水务署会继续与屯门民政处、房屋署、区议员及屋苑管理处紧密联系。本署亦会加派人手以协助在现场的临时供水服务，为受影响的市民提供适切的支援。就事件为市民带来不便，水务署表示抱歉。

水务署会将该段喉管纳入风险为本水管改善工程，与相关部门（包括民政事务总署、警务处、运输署及路政署），并与房屋署及屋苑管理处等持份者紧密协调，尽快制定更换该段喉管的方案。

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