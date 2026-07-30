灵山村夺命火｜亲友认尸黯然神伤 未清楚起火原因
更新时间：12:14 2026-07-30 HKT
发布时间：12:14 2026-07-30 HKT
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粉岭灵山村夺命火警，姓叶(72岁)男住客不幸葬身火海，今（30日）晨9时许，三名死者亲友到大围富山公众殓房办理认尸手续，其间神情哀伤，至10时许黯然离去，表示未清楚火警原因。
火警发生于昨（29日）凌晨4时31分，灵山村一间铁皮屋起火。消防员到场出动一条喉和一队烟帽队灌救，约49分钟后将火救熄；其间36男42女，与及一批猫狗疏散到安全地方。至清晨6时26分，警方指，一名72岁姓叶男子被发现当场不治。
火警期间铁皮屋一片通红，消防员入村拖喉射水；村民在睡梦中惊醒纷纷走火警。事后有村民指起火单位有电动单车，见过有大量的电池在充电，怀疑火警与此有关。
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