耆乐警讯全新防骗主题曲《耆乐有你》 星级大使「Hey Brother」电台节目吁各界护老

为进一步提升长者防骗及防跌意识，香港警务处「耆乐警讯」推出全新主题曲《耆乐有你》。耆乐警讯星级大使「Hey Brother」成员曹永廉、黄智贤及麦长青，将于明日(31日)早上亮相香港电台第二台节目《晨光警声》，分享护老资讯并为新曲宣传，期望将防骗信息全面渗透社区。

在即将播出的《晨光警声》节目中，三位星级嘉宾将大谈早前参与耆乐警讯活动的趣事与感受。他们除了分享在「康体日」中与一众老友记齐齐跳「防跌操」的活力时刻外，亦会讲述担任「防骗话剧比赛」专业评判的精彩点滴，展现长者活到老、学到老，以及时刻保持警觉的精神。

节目的另一焦点，是介绍耆乐警讯全新主题曲《耆乐有你》。该曲由知名音乐人伍乐城监制，「Hey Brother」倾情献唱。歌曲内容贴地实用，将防骗（如「收到消息咪乱嚟唔受骗」）及交通安全（如「转灯要马上停步」）等重要信息融入轻快旋律中。警队期望透过朗朗上口的歌曲，全方位提升整个社会的防骗警觉性。

市民可于31日早上8时45分，收听香港电台第二台《晨光警声》节目。同时亦可以在YouTube及各大音乐平台重温《耆乐有你》音乐影片，并积极分享予家中长辈及街坊朋友，提醒老友记「行事要靠食脑难跌进圈套」，共同建构安全、充满爱的社区。