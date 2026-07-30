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葵涌广场童党｜警拘五青年涉恐吓 商户表欢迎 称可安心做生意

突发
更新时间：11:35 2026-07-30 HKT
发布时间：11:35 2026-07-30 HKT

葵涌广场童党聚集三楼「TOP世界」区域滋扰闹事，严重影响商户生意，警方日前拘捕5名青少年。《星岛头条》记者今（30日）重返现场，有商户表示，警方打击行动立竿见影，环境回复平静，他们得以安心做生意。

三楼「TOP世界」饮品店任先生表示，那班童党放学后多聚集在后巷「煲烟」或聊天，一般逗留两小时左右，有时大声喧哗，吓怕一些食客，生意大受影响，「佢哋唔敢入嚟搞嘢，只系好嘈，有商户顶唔顺报过警」。他表示，这几日不见童党踪影，显著平静，亦见多了警员到来巡逻，环境大为改善。

另一寿司店卢先生指出，在上址开业十多年，近数个月以来，多了童党聚集，高峰期有十多人，他们主要是喧哗嬉玩，或讲粗口，有时在后楼梯吸烟，有商户曾向管理处投诉，保安曾劝止无果，直至警方加强巡逻才见成效，环境回复平静，他们可以安心做生意。

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警方昨日（29日）回复《星岛头条》查询时表示，一直关注区内治安和秩序，并注意到相关地点青少年聚集或滋扰市民及商户，已加强军装及便衣人员巡逻，并搜集情报及分析，至周一（27日）拘捕了5名本地男子（18至21岁），涉嫌「刑事恐吓」，相信他们曾于有关商场以言语恐吓商户。

 

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