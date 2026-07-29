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机场海关连破三宗毒品案拘4男女 检1900万元大麻花氯胺酮

突发
更新时间：22:43 2026-07-29 HKT
发布时间：22:43 2026-07-29 HKT

香港海关昨今两日（7月28及29日）在香港国际机场侦破三宗贩毒案件，共检获约36公斤怀疑氯胺酮、约21公斤怀疑大麻花及4件怀疑另类吸烟产品，估计市值共约1900万元，并拘捕两男两女。

首宗案件中，两名均为20岁的英国籍男女，昨日从英国伦敦飞抵本港。关员清关时，在其各自的寄舱行李内发现约36公斤怀疑氯胺酮，并在男旅客身上检获4件怀疑另类吸烟产品，遂把二人拘捕。

第一宗案件检获的怀疑氯胺酮。
第一宗案件检获的怀疑氯胺酮。

至于第二及第三宗案件中，一名25岁马来西亚籍男子及一名21岁本地女子，分别于昨今从泰国曼谷飞抵本港。关员清关时，在他们寄舱行李箱，分别发现约10公斤及11公斤怀疑大麻花，遂先后把他们拘捕。

第二宗案件被捕人已被控一项贩运危险药物罪，案件将于明日（7月30日）在西九龙裁判法院提堂。首宗和第三宗案件则仍在调查中。

第二宗案件检获的怀疑大麻花。
第二宗案件检获的怀疑大麻花。

海关强调，会继续根据情报分析及风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强跨境打击贩运毒品活动；同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

市民可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑贩毒活动。

第三宗案件检获的怀疑大麻花。
第三宗案件检获的怀疑大麻花。
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