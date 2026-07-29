葵涌广场童党｜警拘5青年涉恐吓 考完DSE流连商场 食店外叫嚣「打佢」

葵涌广场童党聚集3楼「TOP世界」区域滋扰他人，引起各界关注，《星岛申诉王》亦曾直击这群童党踪迹。警方今日（7月29日）回复查询时表示，一直关注区内治安和秩序，并注意到相关地点青少年聚集或滋扰市民及商户，已加强军装及便衣人员巡逻，并展开情报搜集及分析。至周一（7月27日）拘捕了5名本地男子（18至21岁），涉嫌「刑事恐吓」，相信他们曾于有关商场以言语恐吓商户。

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消息指，他们刚考完中学文凭试（DSE），涉嫌经过葵涌广场3楼一食店时，大声嬉笑并叫嚣「打佢，打佢老X」。店内的年轻女职员感到害怕，遂报警求助。警方到场调查，翻看店外闭路电视了解事发经过，其后锁定5名涉案青年身份，遂将其拘捕。目前案件正由葵青警区刑事调查队跟进，5人已获准保释候查。

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除拘捕行动外，警方指出葵青警区在七月展开针对青少年罪行的行动，并于七月中联同其他政府部门于有关商场跨部门巡查，打击不同类型的违法行为。葵青警区强调，一直与商场管理公司保持沟通，并因应情况向受影响店铺了解及提供不同的保安建议。

另外，葵青警区一直透过与不同持份者合作，透过不同活动及宣传，向青少年灌输守法意识及尊重他人等正确的价值观；暑假期间，人员亦加强到青少年聚集的地点进行防罪宣传。警方呼吁市民及商户如发现可疑情况或受到滋扰，应尽快报警求助，警方定必跟进及采取严厉执法行动。

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