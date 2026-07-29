尖沙咀伤人｜警拘7男女 据悉胜和「左口」在逃 伤者续危殆两度开脑抢救

尖沙咀金马伦道一间楼上酒吧，一名男商人于周日（7月26日）遭7至8人围殴，脑部重创危殆，消息指施袭一方涉及黑帮和胜和猛人「左口」。至今日（7月29日）警方表示已拘捕4男3女（24至26岁），涉嫌「意图伤人」及「协助罪犯」，部分有黑社会背景。据了解，目前仍有涉案人在逃，当中包括「左口」，警方正全力追缉其下落。警方又提到，伤者已接受两次脑部手术，目前情况仍然危殆。

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警方西九龙总区刑事总部警司程知仁表示，案发于7月26日凌晨时分尖沙咀金马伦道一间楼上酒吧内，受害人为32岁中国籍男子，报称是商人。当时，受害人偕友人到该酒吧参加生日派对。其间怀疑因态度问题，旁边一枱顾客对其不满，有7至8人出手围殴，向受害人拳打脚踢，整个施袭过程持续约半分钟。受害人遇袭后倒地昏迷，警方到场时施袭者已逃去。

受害人其后被送去伊利沙伯医院抢救，他头部重创，左边肋骨骨折。经过两次脑部手术后，现时情况危殆，仍于深切治疗部留医。警方在初步调查后，发现施袭者有三合会背景。鉴于案情严重，西九龙总区反三合会行动组随即接手调查。

警方经过连日不眠不休追查、情报分析，及翻查「锐眼计划」在内大量闭路电视，成功锁定疑犯身份。警方在过去三日，分别在九龙城、大埔、天水围、荃湾、西环及北角拘捕上述4男3女。

警方西九龙总区刑事总部警司程知仁交代案情。

7名被捕人职业分别报称商人、美容师、地产代理及地盘工人等；他们案中角色是施袭者、接应车辆车手、提供处所藏匿施袭者、协助施袭者逃避警方追查等等。警方在拘捕行动中检获施袭者犯案时衣著、4部接应车辆等。7人仍被扣查，警方调查仍在继续，不排除更多人被捕。

警方强调对于所有暴力罪行，尤其是三合会暴力零容忍，必定竭尽所能全力打击，确保市民生命财产安全。另外警方提醒，协助罪犯同为严重罪行，一经定罪最高可被判监10年，市民切勿以身试法。警方又呼吁，如市民有资料提供，可与西九龙总区反三合会调查组第二队联络（3661 8361、3661 8353）。