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深圳湾北上私家车藏逾22万粒晶片 司机乘客被拘控

突发
更新时间：17:27 2026-07-29 HKT
发布时间：17:27 2026-07-29 HKT

香港海关昨日（7月28日）根据风险评估，在深圳湾管制站截查一部出境私家车。经查验后，海关人员在私家车的车尾箱，发现22.5万粒怀疑走私晶片，估计市值约625万元。

经调查后，海关拘捕涉案的39岁本地男司机及50岁内地男乘客。他们被共同控以一项企图输出未列舱单货物，明日（7月30日）在屯门裁判法院提堂。

案件将于7月30日在屯门裁判法院提堂。资料图片
案件将于7月30日在屯门裁判法院提堂。资料图片

根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。海关强调，会继续透过风险评估和情报分析严厉执法，打撃跨境走私活动。

市民可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），举报怀疑走私活动。

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