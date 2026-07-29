警「放蛇」拘内地两卖淫少女及皮条客 揭观塘酒店房沦淫窦 藉社交平台宣传

警方早前接获情报，指有不法分子利用社交媒体非法卖淫，观塘警区反三合会行动组及特别职务队人员遂展开扫黄行动。其间，特别职务队派员乔装顾客搜证，于周一及二（7月27及28日）在区内一酒店内拘捕一名31岁内地男子，涉嫌「依靠他人卖淫的收入为生」；及拘捕两名分别16及17岁内地女子，涉嫌「违反逗留条件」。

警方在涉案男子身上检获两万元现金，并在其租用的酒店房间内，检获大批一次性毛巾、湿纸巾、避孕套、润滑剂及漱口水。所有被捕人现正被扣留调查。

观塘警区反三合会行动组及特别职务队人员展开扫黄行动。资料图片

警方重申，控制他人而目的在于使他人卖淫、贩运他人进入香港进行卖淫、以及依靠他人卖淫的收入为生均属严重罪行，前者一经定罪，最高可被判处监禁十四年，其余两项罪行一经定罪，最高可被判处监禁十年。警方将继续加强情报搜集，并与各持份者保持紧密合作，全力打击各类色情活动。