洪水桥48岁司机「摄车罅」冲灯险撞过路童 涉危险驾驶被捕 

青山公路洪水桥段一部私家车，昨日（7月28日）下午1时许往元朗行驶时怀疑收掣不及，从前方两辆车辆的空隙驶过冲红灯，险些撞到正在过路处的女佣及两小童，片段流传后引起网民哗然。至今日（7月29日）警方表示已拘捕涉案男司机。

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警方表示，留意到相关短片，新界北总区交通部交通调查组人员主动调查，至今日（7月29日）上午拘捕一名48岁本地男子，涉嫌「危险驾驶」，他现正被扣留调查 。警方严厉谴责此不负责任的驾驶行为，一旦发生意外，后果不堪设想 。

警方呼吁，司机在接近行人过路处区域时应加倍留神。「危险驾驶」是严重的交通罪行，任何人在道路上危险驾驶汽车，即属犯罪，最高可被判处罚款2.5万元及监禁3年，并有可能被吊销驾驶执照，市民切勿以身试法。

