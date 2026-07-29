骑劫WhatsApp｜骗徒扮商人父亲 仿声线发讯息 居内地儿子屡上当失千万

过去两周，警方共接获逾150宗「WhatsApp帐户骑劫」骗案，总损失逾2600万港元，当中一名31岁长居内地的男子，损失高达1000万元。涉案骗徒首先骑劫受害人父亲的WhatsApp帐户，再假扮父亲发出声线极相似的语音讯息，多次以不同借口向儿子索款。儿子不虞有诈屡屡上当，最终警方主动联络后才知受骗。

消息指，受害31岁男事主因工作关系长居内地，父亲则为商人。受害男子近日收到父亲的WhatsApp讯息，惟该帐户一早被骗徒骑劫。骗徒先发出语音讯息，讹称因业务需要，要急转账100万元予朋友。由于儿子认为语音讯息的声线及说话方式，与其父亲极其相似，因而信以为真，并按指示经「转数快」转账。

警方今日（7月29日）在守网者呼吁市民慎防骑劫WhatsApp骗案。

骗徒其后以同样方式，声称朋友再需要200万元，受害人继续依从指示。骗徒食髓知味，继续以不同借口，要求转账至多个不同银行帐户，受害人一一照办。直至受害人表示其储蓄户口存款已归零，骗徒始告失联。最终，受害人在警方主动联络后，才惊觉受骗，此时受害人已累计损失逾1000万元。目前案件正由油尖警区刑事调查队第四队跟进。

警方今日（7月29日）在防骗专页「守网者」提醒，骑劫WhatsApp骗案中，骗徒有机会利用人工智能（AI）伪造身边人声音，市民应切勿单纯相信语音讯息，即使声线相似亦不代表真确；收到任何人提出转账或汇款要求，应先致电对方本人亲身核实；启用双重认证功能；定期检视帐户所连结的装置，并且登出所有不明的已连结装置。

市民如有怀疑，可透过「防骗易热线」（18222）、「防骗视伏器」网页（cyberdefender.hk）或「防骗视伏App」评估风险。