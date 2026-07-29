屯兴路4屋苑水管发现新漏点 今晚11时后再停水维修 水务署放逾20个水箱供居民取水

就屯门青山公路近富发里的紧急水管维修工程，水务署表示工程团队已通宵完成维修有关漏点。怡峰园、显发邨、恒顺园、冠峰园及屯门官立中学的食水供应已于今日(29日)早上10时半开始陆续恢复正常。虽然工程期间曾暂停供水以进行维修，由于相关大厦有内部储水缸作缓冲，停水大致没有对大厦用水造成明显影响。

由于工程期间，水务署发现同一水管近屯兴路位置亦有漏点需要安排维修，该署计划在今日（29日）晚上11时用水高峰期后再停水以继续进行维修上述新漏点，并会继续安排临时食水供应让居民在有需要时取用。该署已放置超过20个水箱于受影响大厦附近，并将有关水箱的位置图提供予相关屋苑管理处，以便受影响市民取水。

该署会就最新工程安排向受影响屋苑/大厦派发停水公告、要求管理处在当眼位置张贴告示、提醒屋苑预先为大厦水缸储水等。就停水资讯及临时食水供应的最新安排，市民可浏览水务署流动应用程式「水务易」或网站：https://www.esd.wsd.gov.hk/....../emer....../detail.do......

水务署争取于明日(30日)中午12时前完成紧急水管维修工程并恢复食水供应。该署已就事件与屯门民政处、房屋署、区议员及屋苑管理处紧密联系，为有需要的市民提供适切支援。