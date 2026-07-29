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粉岭铁皮屋火警1男葬身火海 居民怀疑电动单车电池酿祸

突发
更新时间：10:25 2026-07-29 HKT
发布时间：10:25 2026-07-29 HKT

今日(29日)凌晨4时许粉岭灵山村铁皮屋起火，消防由火场救出一名年约50至60岁男子，惜被证实当场死亡，此外，有部分猫狗亦死亡。消防今早仍继续在火场射水降温，防止死灰复燃，刑事探员则到场调查起火原因。据附近街坊表示，起火单位外摆放电动单车，不排除是为电动单车充电的电池起火酿祸。

相关新闻：有片｜粉岭灵山村铁皮屋起火 5旬汉证实死亡 逾百名居民疏散

 

居民魏小姐指警方方向他们表示，因为要作调查，现场亦有浓烟，相信到今晚或明早才可解封让居民返回住所。她听闻起火单位门口有电池起火而造成火警。她说，今凌晨有7至8架消防车到场，警员亦疏散数十名居民到自助洗车场，「当时有邻居拍门叫火烛逃生。」据她了解，起火单位男户主与女儿同住。

而刘先生正好住在起火单位隔邻，「听到有人嗌，望出嚟见到烧到合合声，我咪执嘢出嚟，平时见过一架电动单车放在门口充电，好彩我间屋冇烧到。」他与父母同住，三人均幸无恙。

 

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