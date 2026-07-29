熊本地震︱港往福冈航班如期出发 返港旅客忆机场遇惊：成场人都喺度摇紧

日本熊本县28日下午爆发黎克特制7.1级极浅层强烈地震，震源深度仅约10公里，波及九州多个县市，造成多宗建筑物倒塌及至少13人死亡。《星岛头条》记者29日凌晨抵达香港国际机场了解情况，本港前往当地的航班运作暂时未受影响，分别于凌晨2时45分及3时45分出发前往福冈的航班均如期起飞，已预订行程的旅客如常登机出发，未有因地震而打消赴日行程。另一方面，在地震发生时身处九州的港人旅客周二晚上顺利返港，多人提及强震瞬间仍惊魂甫定，有港人更直呼「好彩今日即刻走！」

旅行团曾住震央附近酒店 港女返港庆幸逃过一劫

跟随旅行团游览九州的孔小姐返港后表示，旅行团首晚入住的酒店，正正位于今次地震中建筑物倒塌的位置旁边，距离震央极近。地震发生时，她刚好身处福冈机场候机室准备返港，亲历持续数分钟的剧烈摇晃，她形容：「你系感受到摇紧，成场人都喺度摇紧。」

其旅行团领队随后亦证实，发生倒塌的地方正是旅行团首晚下榻的酒店附近。对于能够按原定计划于当天顺利返港，孔小姐深感庆幸，直言「好彩今日即刻走啰」，否则旅游也担惊受怕。

机场手机警报大作 旅客蹲下护头水牌水杯剧震

多名当时身处福冈机场的港人旅客回忆，地震发生时均是先收到手机发出的地震警报声，随后才感受到摇晃。旅客张先生表示当刻略感惊慌，看见身旁不少旅客即时蹲下，他亦随即以手护头，约半分钟后确认安全才站起。

周小姐则形容当时震感相当明显，目击机场内的水牌和水杯「又摇又震」，电力设施亦闪烁了一下。她坦言当时颇为紧张，幸好摇晃仅持续10多秒，加上身在机场大楼内，相对室外较少悬挂物倒塌风险，现场众人总算保持冷静，未有出现尖叫叫嚣。