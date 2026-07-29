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珍惜生命│石荫商场6旬财困男堕平台 当场不治

突发
更新时间：09:04 2026-07-29 HKT
发布时间：09:04 2026-07-29 HKT

今（29日）清晨6时44分，葵涌石荫商场一名男子被发现倒卧商场平台位置，奄奄一息，怀疑由高处堕下，救护员接报到场，经检验后证实男事主当场不治。警方调查后获悉事主65岁，相信从上址一梯间堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主受经济问题困扰而寻死。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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