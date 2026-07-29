珍惜生命│石荫商场6旬财困男堕平台 当场不治

今（29日）清晨6时44分，葵涌石荫商场一名男子被发现倒卧商场平台位置，奄奄一息，怀疑由高处堕下，救护员接报到场，经检验后证实男事主当场不治。警方调查后获悉事主65岁，相信从上址一梯间堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主受经济问题困扰而寻死。

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