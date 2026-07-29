港铁湾仔站「蒙古汉」月台叫嚣突袭 遭南亚男锁颈摔地拳打制服

港铁湾仔站月台爆发冲突！网络社交平台Threads近日流传3条影片，显示一名身穿米白色民族风长袍、腰束啡色腰带及穿长靴的长发男子，在湾仔站往坚尼地城方向月台，手持黑色长条状物件，与一名南亚裔男子爆发口角。长发男期间不时手舞足蹈，多次大力用脚「揼地」叫嚣，其后更突袭撞向南亚男，结果遭对方「反制」紧箍颈部倒地连环挥拳，场面混乱。警方证实，案件列作「纠纷」处理。

热心乘客代接手机举报 网民笑指「动漫节Cosplay」

网上流传的影片共有3段。首段影片显示，该名穿著酷似古装或民族风服饰的长发男子，手持黑色长条状物件，在月台与一名南亚裔男子对峙。长发男情绪激动，不断手舞足蹈并大力用脚踏地，双方最初仅开口争执，未有即时动武。

然而在第二段影片中，长发男突然发难向前冲撞南亚男，导致手中的黑色长条状物件掉落在地。南亚男当时正手持手机相信正在报案，见状立即放下手机，迅速出手紧箍长发男颈部。双方随即失足重创跌倒在地，南亚男顺势将长发男压制在身下并连环挥拳，将对方彻底击倒。

第三段影片则见到事件吸引多名乘客围观，期间一名热心男子见状上前劝阻，并顺手拾起南亚男掉落在地上的手机，递到耳边继续与电话另一头的警方通话。

影片随即引发大批网民热议，不少人对长发男的奇特造型及过程发出笑弹：「有种蒙古草原大汉feel」、「技术性击倒」、「动漫节啫，Cosplay紧」、「等车都有得睇MMA」。

警方列「纠纷」处理 70岁涉案男子已离去

警方表示，于今日（29日）零时03分接获一名22岁非华裔男子报案，指自己在列车内因眼神问题与一名年约70岁男子发生争执。该名非华裔男子随后在湾仔站往坚尼地城方向月台下车并报警求助。警员接报赶抵现场时，该名年约70岁的涉案男子已离去，案件暂列作「纠纷」跟进。