旺角建兴大厦内地男遭刺颈遗血路 3泰女遭警截停调查

旺角凤楼林立的建兴大厦深夜爆发持刀伤人血案。今日（29日）凌晨2时许，一名年约30岁的内地男子，在亚皆老街56号建兴大厦内遭一名持刀大汉袭击，颈部遭刺伤，当场血流如注。事主负伤沿后楼梯狂奔落楼求救，途人惊见血人连忙报案。救护员到场将清醒的伤者送院治理，警方持盾牌封锁现场，在大厦截获3名泰国籍女子带署协助调查，案件列作「伤人」跟进。

现场传争执声 事主遭陌生人刺颈

消息指出，案发于凌晨2时06分左右，事主在大厦4至5楼梯间位置遇袭。警方初步调查显示，事发前现场曾一度传出剧烈争执声，随后事主便遭该名陌生男子刺伤。

负伤冲落楼求助 行人路留「血路」

事主遇袭后为保性命，忍痛负伤沿后楼梯及后巷跑至行人路向途人求救。由于伤势严重，由大厦后楼梯、后巷延伸至对开行人路一带，均留下一条怵目惊心的「血路」。

救护员接报赶至现场后，即时为伤者进行止血及急救，事主保持清醒，随后由救护车送往医院接受进一步治疗。

警持盾封锁调查 带走3泰籍女找翻译协助

大批警员事后身穿防刺衣及持盾牌赶抵现场，封锁建兴大厦主要出入口展开调查。行动期间，警员在大厦内截获3名泰国籍女子，并将她们带至大厦对开了解案情。

由于该3名泰籍女子均懂泰文而无法以粤语或英语沟通，警方随后将其中2名女子带回警署，待安排翻译员到场协助问话，以厘清血案起因及涉案凶徒下落。