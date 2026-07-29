香港海关前日（27日）及昨日（28日）在香港国际机场接连侦破3宗跨境贩毒案件，共检获约28公斤怀疑氯胺酮（K仔）及8公斤怀疑大麻花，估计总市值约1,300万元，行动中拘捕3名外籍男女。

德籍女行李藏28公斤K仔 裤袋带电子烟同落网

首宗案件涉及一名63岁德国籍女旅客。她前日从德国法兰克福飞抵本港，海关人员为她进行清关时，在其两个寄舱行李箱内发现约28公斤怀疑氯胺酮。关员随后亦在其裤袋内搜出31件另类吸烟产品，当场将她拘捕。

海关机场两日连破3宗跨境贩毒案 共缉1300万元毒品拘3外籍男女。海关图片

海关机场两日连破3宗跨境贩毒案 共缉1300万元毒品拘3外籍男女。海关图片

两菲籍男女泰国抵港 行李箱各藏4公斤大麻花

另外两宗案件均涉及从泰国抵港的菲律宾籍旅客。第二宗案件中，一名23岁菲律宾籍女旅客昨日从泰国曼谷经菲律宾马尼拉飞抵本港，海关人员在其寄舱行李箱内搜出约4公斤怀疑大麻花，随即将她拘捕。

第三宗案件则涉及一名25岁菲律宾籍男旅客，他昨日同样从泰国曼谷飞抵本港。关员在其寄舱行李箱内亦发现约4公斤怀疑大麻花，当场将其拘捕。

海关强调，会继续根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客进行清关检查，以严厉打击跨境贩毒活动。海关同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒，不要接受任何人聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿在未确定物品属性的情况下贸然协助他人运送。

海关提醒，根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款500万元及终身监禁。此外，根据《进出口条例》，任何人进口另类吸烟产品即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。