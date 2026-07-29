车Cam直击｜洪水桥私家车「摄车罅」冲红灯 外佣拖两幼童急停避过一劫

网上社交平台Threads流传一段惊险「车Cam」片段，一辆私家车在洪水桥疑「摄车罅」冲红灯，险些撞倒正在横过马路的外佣及两名年幼儿童。幸好3人及时停步，最终有惊无险。

涉事私家车停留数秒后驶离 网民促报警追查

片段长约23秒，并无声音。事发于周二（28日）下午1时许，拍摄车辆沿青山公路—洪水桥段往元朗方向行驶，途经亦园村对开。当时交通灯转为红灯，左线装有「车Cam」的私家车及时停在白线后方，邻线一辆新界的士虽然冲出白线，但亦随即停下。

此时，一名外佣带同两名年幼男女童站在路旁，两童均戴上口罩。3人确认两辆车已停下后，开始沿行人过路处横过马路。

岂料他们步出数步后，突然有另一辆私家车从两辆停定车辆之间「摄车罅」驶出，疑未有遵从红色交通灯指示，直冲越过行人过路处。外佣与两名幼童见状立即停步，涉事私家车则在驶过3人身前后停下，并亮起死火灯。双方距离接近，险象环生。

幸好外佣及两童反应及时，未有被车撞倒。待涉事车辆停下后，3人继续横过马路，安全抵达对面行人路。片段所见，男童过路后更向停在灯位的新界的士挥手道别。

涉事私家车在现场停留数秒，其后关掉死火灯并立即驶离。

上载片段的帖主怒斥：「痴线，好彩无撞到人。」不少网民看过片段后亦批评涉事司机驾驶行为危险，留言称：「佢好贴心，特登停一停畀大家cap车牌，可以用嚟报警察App」、「1823佢啦」、「冲红灯加危险驾驶」，促请警方跟进调查。

据了解，警方暂未接获与事件相关的999报案。