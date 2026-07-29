Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车Cam直击｜洪水桥私家车「摄车罅」冲红灯 外佣拖两幼童急停避过一劫

突发
更新时间：02:38 2026-07-29 HKT
发布时间：02:38 2026-07-29 HKT

网上社交平台Threads流传一段惊险「车Cam」片段，一辆私家车在洪水桥疑「摄车罅」冲红灯，险些撞倒正在横过马路的外佣及两名年幼儿童。幸好3人及时停步，最终有惊无险。

涉事私家车停留数秒后驶离　网民促报警追查

片段长约23秒，并无声音。事发于周二（28日）下午1时许，拍摄车辆沿青山公路—洪水桥段往元朗方向行驶，途经亦园村对开。当时交通灯转为红灯，左线装有「车Cam」的私家车及时停在白线后方，邻线一辆新界的士虽然冲出白线，但亦随即停下。

此时，一名外佣带同两名年幼男女童站在路旁，两童均戴上口罩。3人确认两辆车已停下后，开始沿行人过路处横过马路。

岂料他们步出数步后，突然有另一辆私家车从两辆停定车辆之间「摄车罅」驶出，疑未有遵从红色交通灯指示，直冲越过行人过路处。外佣与两名幼童见状立即停步，涉事私家车则在驶过3人身前后停下，并亮起死火灯。双方距离接近，险象环生。

幸好外佣及两童反应及时，未有被车撞倒。待涉事车辆停下后，3人继续横过马路，安全抵达对面行人路。片段所见，男童过路后更向停在灯位的新界的士挥手道别。

涉事私家车在现场停留数秒，其后关掉死火灯并立即驶离。

上载片段的帖主怒斥：「痴线，好彩无撞到人。」不少网民看过片段后亦批评涉事司机驾驶行为危险，留言称：「佢好贴心，特登停一停畀大家cap车牌，可以用嚟报警察App」、「1823佢啦」、「冲红灯加危险驾驶」，促请警方跟进调查。

据了解，警方暂未接获与事件相关的999报案。

最Hit
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
01:17
熊本7.1级地震︱嘉岛町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地壳现84厘米变形︱有片
即时国际
5小时前
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
8小时前
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
突发
8小时前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
13小时前
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
影视圈
10小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
13小时前
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
社会
10小时前
熊本7.1级地震︱隔10年再爆7级强震 2016、2026两次灾害重点对比
熊本7.1级地震︱隔10年再爆7级强震 2016、2026两次灾害重点对比
即时国际
6小时前
黄翠如腹部微隆疑陀第二胎 内地惊喜撑老公萧正楠「孕味浓」 IG三十字爆真相
黄翠如腹部微隆疑陀第二胎 内地惊喜撑老公萧正楠「孕味浓」 IG三十字爆真相
影视圈
9小时前
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
02:22
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
影视圈
12小时前