长沙湾「足颜」按摩院疑踩过界 两名26及37岁本地女被捕

深水埗警区特别职务队第三队人员根据线报及经深入调查后，今日（7月28日）突击搜查长沙湾一工业大厦单位，捣破一间无牌按摩院，怀疑以所谓「足颜」按摩作招徕，以足部为客人提供按摩服务，包括面部，胸部及背部等部位。

行动中，特别职务队人员在该单位内拘捕两名26及37岁本地女子，涉嫌「经营无牌按摩院」及「协助管理无牌按摩院」。她们现正被扣留调查。人员亦在行动中检获一批证物，包括按摩床、枕头、地毯及毛巾等。

警方在行动中检获一批证物，包括按摩床。警方图片

条例豁免只限同性按摩 或肩以上膝以下

根据香港法例第266章《按摩院条例》，向异性顾客提供全身按摩，或进行由肩部以下至膝部以上身体部位按摩的场所，必须申领按摩院牌照。 如果只提供同性按摩、或是只限于肩部以上（如头面部、颈部）及膝盖以下（如足底按摩）的部位，则可获豁免申领该牌照。

警方重申，根据香港法例第266章《按摩院条例》，任何人经营、料理、管理、协助管理或无论以任何身份协助经营任何没有有效经营牌照的按摩院，即属违法，一经定罪，最高刑罚可处罚五万元及监禁六个月。

两名本地女子，涉嫌「经营无牌按摩院」及「协助管理无牌按摩院」被捕。警方图片