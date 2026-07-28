跑马地的士闯维修中电车路轨 前辘陷坑被困

今日（28日）下午2时许，一转的士沿跑马地黄泥涌道行驶，至黄泥涌道新月花园对开时，意外冲入维修中的电车路轨，其前辘陷入坑内被困。55岁姓杨男司机自行报警求助，并无受伤。

根据网上图片显示，有消防员和穿着反光衣的工人上前了解，现场亦放置多个雪糕筒，提醒驾驶者注意工程。

香港电车表示今午约2时25分，一辆的士驶入跑马地黄泥涌道的电车路轨更换工程范围后被困。涉事位置位于跑马地电车总站东、西行电车的发车路段，的士其后由拖车拖离现场，香港电车随即检查路轨状况。事件一度影响跑马地圈电车服务约50分钟，电车服务于下午约3时15分恢复正常。

现时，跑马地电车总站一带正进行路轨更换工程。相关工地入口属电车专线范围，除电车外，其他车辆不得驶入。工程范围已设置「电车以外车辆不准驶入」指示牌、雪糕筒、警示灯及警示胶带，以提醒驾驶人士留意路况，呼吁驾驶人士驶经上址时加倍留意交通标示，避免误入电车专线或工程范围，影响道路安全。