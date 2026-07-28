Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跑马地的士闯维修中电车路轨 前辘陷坑被困

突发
更新时间：21:08 2026-07-28 HKT
发布时间：21:08 2026-07-28 HKT

今日（28日）下午2时许，一转的士沿跑马地黄泥涌道行驶，至黄泥涌道新月花园对开时，意外冲入维修中的电车路轨，其前辘陷入坑内被困。55岁姓杨男司机自行报警求助，并无受伤。

根据网上图片显示，有消防员和穿着反光衣的工人上前了解，现场亦放置多个雪糕筒，提醒驾驶者注意工程。

香港电车表示今午约2时25分，一辆的士驶入跑马地黄泥涌道的电车路轨更换工程范围后被困。涉事位置位于跑马地电车总站东、西行电车的发车路段，的士其后由拖车拖离现场，香港电车随即检查路轨状况。事件一度影响跑马地圈电车服务约50分钟，电车服务于下午约3时15分恢复正常。

现时，跑马地电车总站一带正进行路轨更换工程。相关工地入口属电车专线范围，除电车外，其他车辆不得驶入。工程范围已设置「电车以外车辆不准驶入」指示牌、雪糕筒、警示灯及警示胶带，以提醒驾驶人士留意路况，呼吁驾驶人士驶经上址时加倍留意交通标示，避免误入电车专线或工程范围，影响道路安全。

最Hit
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
01:17
熊本7.1级地震︱嘉岛町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市制纸厂塌烟囱有人失踪︱有片
即时国际
27分钟前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
6小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
7小时前
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
01:00
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
影视圈
8小时前
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
02:22
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
影视圈
6小时前
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
影视圈
4小时前
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
社会
4小时前
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
生活百科
8小时前
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
影视圈
5小时前
何伯病逝｜忘年恋因爱成恨公屋伤人 何伯判监获释后数日离世 一文睇清完整恩怨情仇时间线
02:22
何伯与何太忘年恋因爱成恨 判监获释后数日离世 一文睇清完整恩怨情仇时间线
社会
5小时前